Orbelín Pineda, casi descartado para el Clásico ante América

El técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo tenía alguna esperanza, al principio de la semana, de recuperar a Orbelín Pineda. Pero todo parece indicar que el futbolista no alcanzará a recuperarse de la lesión que ya lo dejó fuera de los últimos dos partidos. Y así, se perderá el Clásico Nacional del próximo domingo, en casa del América.

Mientras estaba en la Selección Mexicana, previo a la anterior Fecha FIFA, Orbelín sufrió un golpe en el muslo derecho. Tan fuerte fue el impacto, que le ocasionó una lesión muscular de la que no ha podido reponerse. En los encuentros ante Monterrey y Querétaro no pudo ser considerado debido a eso. Ahora, es casi un hecho que no estará listo para la visita al Estadio Azteca.

Con la baja de Orbelín Pineda, la oportunidad se abre para que el joven Alan Cervantes dispute como titular el Clásico Nacional. En los dos encuentros anteriores cumplió con una destacada actuación. Contra Monterrey incluso marcó un golazo, aunque ante Querétaro su brillante partido tuvo una mancha al final, cuando provocó el penal que le costó a Chivas el empate en la última jugada del partido.

Por su parte, Michael Pérez, quien también se perdió por lesión los dos partidos anteriores, evoluciona de mejor manera. El mediocampista ya trabaja con el resto del plantel. Sin embargo, es poco probable que pueda arrancar el domingo ante el América, pues todavía necesita recuperar el ritmo futbolístico perdido por más de 15 días sin entrenar al parejo.

