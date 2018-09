Chivas, a punto de liquidar adeudo con su plantel

La bomba estalló previo a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Salió a la luz pública el adeudo que la directiva de Chivas tenía con su plantel. Les debía todavía el premio prometido por el doblete ganado en el Torneo Clausura 2017. Ahora, meses más tarde, el problema está a punto de concluir, pues Amaury Vergara, vicepresidente del club, reveló que están ya en los últimos pagos.

“Vamos muy bien, totalmente, todo está pactado en Federación Mexicana, así que ya no es un tema de apreciación ni de opinión de nosotros. Estamos cerca de concluir con un contrato legal, estamos en los últimos pagos. Se ha pagado en tiempo, como se prometió a los jugadores'”, explicó el directivo.

“Si le preguntas a los jugadores, ellos dirán, en la mayoría, que hemos recobrado su confianza como la habíamos tenido. Me da gusto, no solamente para esto sino que en lo venidero no se vuelva a presentar una situación similar jamás. Por lo menos yo me dedicaré en mi gestión ese tipo de cosas no vuelvan a existir”, prometió Vergara, en una entrevista con el diario El Informador, de Guadalajara.

Meses atrás, el escándalo fue mayúsculo. Chivas estaba por disputar el título de la Concacaf cuando integrantes del plantel filtraron la información sobre el adeudo. El caso se conoció horas antes del duelo de ida ante Toronto. Para la vuelta, luego de negociar, no hubo arreglo y los jugadores utilizaron camisas con un mensaje de protesta, un día antes del partido.

Chivas fue campeón de la Concacaf y la situación aparentemente se calmó. Poco después, salió del equipo Rodolfo Pizarro, vendido en 17 millones de dólares al Monterrey. Según fuentes allegadas a la dirigencia, era uno de los señalados como líderes del movimiento de protesta, lo mismo que Rodolfo Cota, por quien no se pagó la cláusula de compra y Oswaldo Alanís, quien se fue del club como jugador libre.

