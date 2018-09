Panthers contrata al 'vetado' Eric Reid, de los primeros en arrodillarse durante himno

Eric Reid recibirá otra oportunidad en la NFL.

Los Panthers de Carolina anunciaron el fichaje del safety al darle un contrato de un año al agente libre. No se dieron a conocer los detalles del contrato.

Reid presentó una querella ante la NFL en octubre de 2017 en la que aseveró que los dueños de equipo y la liga habían conspirado para no darle empleo debido a su activismo en las protestas de los jugadores. Reid, junto al quarterback Colin Kaepernick, participaron en las protestas al entonarse el himno nacional previo a los partidos para resaltar la injusticia racial y social.

El gerente general de los Panthers Marty Hurney dijo que le da importancia al activismo de Reid. “Es una decisión deportiva”, dijo a la Associated Press. Hurney indicó que el nuevo dueño David Tepper aprobó el fichaje.

“Cada decisión que tomamos se hace consultándole”, dijo Hurney sobre Tepper.

Tepper adquirió el equipo a Jerry Richardson hace unos meses.

“Con cada contratación nuestro criterio es cerciorar que el jugador tiene el nivel y si nos puede ayudar a ganar partidos — y sentimos que la respuesta es afirmativa”, dijo Hurney sobre Reid.

Kaepernick felicitó a su ex compañero de los 49ers de San Francisco.

“Es un guerrero de la justicia social (quien) continua respaldando a su familia y comunidades necesidades”, escribió Kaepernick en Twitter. Mencionó que Reid fue la primera persona que se arrodilló junto a él para el himno nacional.

Congrats 2 my brother @e_reid35, all pro safety who should have been signed the 1st day of free agency, who has signed a football contract.

He was the 1ST person 2 kneel alongside me. Eric is a social justice warrior, continues to support his family. and communities in need. pic.twitter.com/TsZOaFycYT

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 27, 2018