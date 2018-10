Fernando Verdasco regaña a niño recoge pelotas y es duramente criticado

El tenista español Fernando Verdasco está siendo duramente criticado en redes sociales tras la “mala actitud” que mostró con un niño recoge pelotas durante su partido ante el japonés Yoshihito Nishioka, en las semifinales del Shenzhen Open.

En el video se puede ver como Fernando le pide al pequeño una toalla y de repente se molesta porque le pareció que se la llevó muy lento.

Con una serie de ademanes comienza a regañar al chico que solo lo observa.

Por cierto, Verdasco fue eliminado del torneo que estaba disputando.

Mira el video.

😐🙁 Fernando Verdasco angrily berating one of the young kids, for not bringing his towel quickly enough…

(🎥@TennisTV ) pic.twitter.com/3590kMVp5c

— BigSport (@BigSportGB) September 29, 2018