¡Divorcio entre Messi y Piqué!

Las cosas en el Barcelona no van nada bien. A pesar de lucir como líderes generales en La Liga de España, continúan sin encontrar el camino al triunfo, hecho que ha generado conflictos en el vestidor.

De acuerdo a la información de El Chiranguito, Leo Messi y Gerard Piqué, compañeros y amigos han tenido peleas respecto al desempeño y actitud de cada uno en lo que va del presente torneo. "Hay un divorcio total entre Leo Messi y Gerard Piqué", fueron las palabras que expresó dicho medio.

Todo indica que al defensa español le molesta que Messi no de la cara ante los medios de comunicación, y sobre todo cuando el equipo no juega bien. "Piqué le echa en cara a Leo Messi que no salga a dar la cara cuando vienen mal dadas. Argumenta que Leo solo habla cuando está fuera de Europa, con Argentina. Le dijo que saliera a dar la cara al diez de argentina, el segundo o tercer mejor jugador del mundo, porque ha sido el mejor jugador del mundo algún año que otro y es buenísimo. Y se la devolvió".

En tanto, el argentino no se habría quedado callado, y arremetió contra Piqué tras el mal juego que ha venido demostrando. "Le dijo que les meten demasiados goles, dándole a entender que por atrás el Barça es un auténtico coladero", señalaron.

Messi y Piqué llevan años de conocerse, han vivido decenas de triunfos juntos, se han consolidado como buenos amigos; sin embargo, su relación no atraviesa por el mejor momento.

