Stephens y Pavlyuchenkova se hicieron de palabras durante partido

Un momento tenso fue el que se vivió el domingo pasado durante el China Open, cuando la estadounidense Sloane Stephens y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova se hicieron de palabras y hasta tuvieron que ser separadas por el juez de silla.

Ambas jugadoras se acusaron de comportamiento antideportivo. Primero Stephens no vio con buenos ojos que Pavlyuchenkova pidiera la asistencia del fisio cuando sacaba para ganar el segundo set con 5-2. A su juicio, era una estrategia de su rival y en el cambio de pista mostró su malestar.

“Este es el deporte que practicamos, ¿no? Deportividad. Eso es lo realmente importante”, replicó Sloane a la juez.

Tras la conclusión del set, las dos tenistas se enzarzaron en una discusión. “Eres irrespetuosa”, dijo Anastasia.

“¿Qué soy irrespetuosa?, tú has llamado al fisio cuando no estabas lesionada ni de lejos”, contestó Sloane.

“¿Cómo lo sabes?”, replicó su rival.

El asunto permaneció ahí hasta que Pavliuchenkova tiró un remate al cuerpo de Stephens y la estadounidense logró esquivar la bola. Cuando iba a la línea de fondo, Sloane dijo: “Esta jodida perra trató de golpearme”.

Finalmente, la victoria fue para Sloane Stephens: 6-7(8), 6-4, 6-4 y mañana disputará los octavos de final del torneo ante Dominika Cibulkova.

Here's what happened so far between Sloane Stephens and Anastasia Pavlyuchenkova in Beijing. Neither normally confrontational players. pic.twitter.com/LCfM1Cr1b7

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 30, 2018