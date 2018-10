Jugadores de Chivas, felices por llamado a Selección mexicana

Hacía tiempo que Chivas no aportaba cuatro futbolistas a la Selección mexicana. Para los dos próximos partidos amistosos, fueron llamados Ángel Zaldívar, Isaac Brizuela, Raúl Gudiño y Josecarlos Van Rankin. Los cuatro se sienten privilegiados y expresaron su felicidad por la convocatoria al Tricolor.

“Me siento muy contento, tenía ya un rato que no me tocaba estar en Selección y venía trabajando primero para que mi equipo haga bien las cosas. Uno trabaja para el bien del equipo y creo que haciendo las cosas bien, Chivas te da estas oportunidades de que te llamen a la Selección, de que estés en la mira de mucha gente. Agradecido con la gente de Selección, ahora demostrar este fin de semana demostrar el por qué me llamaron. Debemos hacer las cosas bien y ya después ir a pelear por tener minutos en estos amistosos”, explicó Isaac Brizuela.

“Es cuestión de trabajo, eso te lleva al éxito, el ser disciplinado y mantener esta misma línea. Sé que se están haciendo las cosas bien y hay que mejorar día con día, porque hay que seguir aprendiendo con entrenadores y los mismos compañeros. Siempre estoy disponible para tratar de mejorar”, añadió el “Conejito”.

Por su parte, Raúl Gudiño, portero de Chivas, expresó: “Un orgullo, algo que no puedo explicar, tengo muchas emociones, pero también muy concentrado primero en el partido que tenemos el sábado. Ya después pensar en Selección, primero hay que estar concentrados para el partido contra Pumas y hacer un buen trabajo todo el equipo. Las aspiraciones siempre están, los sueños también, pero hay que trabajar muy duro en los entrenamientos y en los partidos. También allá hay que demostrar que uno quiere ganarse el lugar y luchar a muerte por él”.

El “Chelo” Ángel Zaldívar también mostró su felicidad. “Siempre es un orgullo y un aliciente para mí el poder representar a mi país. Estar de nuevo en la Selección es un sueño y tengo que aprovecharlo. Siempre teniendo esa mirada en el futuro, pero también viviendo el día a día al máximo, sabiendo que lo que te da el entrenamiento y los partidos es lo que te va a dar para seguir en el proceso” señaló.

Y finalmente, Josecarlos Van Rankin estableció: “La verdad es que muy contento por este llamado, es el primero a la Selección mayor y es muy emocionante. Obviamente es resultado del trabajo de varios años y claramente de este torneo. Es un comienzo proceso y es importante estar desde el inicio. Es apenas un llamado, pero hay que procurar seguir con este buen ritmo de juego para estar en las siguientes convocatorias”.

