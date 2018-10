Tom Brady conduce nuevo triunfo de Patriotas y suma 500 pases de anotación

Los Patriotas de Nueva Inglaterra se impusieron por marcador 38-24 a los Potros de Indianápolis y mejoraron su marca 3-2 en la División Este de la Conferencia Americana en un partido donde Tom Brady llegó a la cantidad de 500 pases de anotación en su carrera.

El mariscal de campo dio un gran partido con 3 pases de touchdown (incluido el que dirigió a Josh Gordon para sumar 500), además de que él mismo entró a las diagonales en otra jugada.

Lanzó para 341 yardas y tuvo dos intercepciones.

Con nueve minutos por jugar en el partido y con la ventaja 24-17, Brady localizó a Gordon y le envió el pase de 34 yardas para unirse a Peyton Manning y Brett Favre, como los únicos quarterbacks en tener 500 pases a la zona prometida.

No one more deserving of Tom Brady’s 500th TD than Josh Gordon 😎

(via @thecheckdown) pic.twitter.com/yJaZqPh081

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 5, 2018