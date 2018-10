Son jugadores de Chivas y también graduados universitarios

Algún tiempo atrás, el entonces técnico de Chivas, Matías Almeyda, fue tajante en el tema: “Conmigo, quien no estudie, no juega”. Así, motivaba a que los jóvenes futbolistas también cursaran una carrera universitaria. Esa iniciativa fue seguida por varios elementos del Rebaño Sagrado. Recientemente, tres de ellos concluyeron sus estudios: Ángel Zaldívar y David Ávalos se graduaron como ingenieros industriales, mientras que Erich Hernández es ahora contador público.

“Estoy muy feliz y orgulloso de terminar mi carrera, no ha sido fácil, pero gracias a Dios y al esfuerzo de estar ahí constantemente lo pude lograr. Chivas me apoyó desde que salí de la preparatoria, me ha ayudado mucho. También el respaldo de la UNIVA y de los maestros fue importante, así como el de toda mi familia. Esto es un ejemplo de que el ser futbolista no está peleado con estudiar y cualquier persona que practique deporte también puede superarse académicamente. No fue fácil, fueron tareas, días de asistir entre semana con todo y los entrenamientos, además de los viajes, pero todo valió la pena”, explicó Zaldívar.

El también seleccionado nacional se graduó como ingeniero el viernes pasado. Incluso, ese día, antes de enfrentar a Pumas, sus compañeros le prepararon un recibimiento especial en el entrenamiento. Le hicieron pasillo en la cancha del Estadio Akron previo a la práctica y lo felicitaron por el logro académico.

“Es una gran alegría que mis compañeros hayan hecho eso para felicitarme por mi graduación. Una satisfacción enorme para mí el haber concluido la carrera, no es fácil ser jugador profesional y a la par estar en la universidad, pero todo se puede mientras uno se lo proponga. Ahora toca seguir con la mira hacia adelante para cumplir más objetivos en el campo y en la vida personal”, sentenció.

También David Ávalos se graduó como ingeniero industrial. “Es un gran logro porque no sólo hay que prepararse en el deporte, sino también en lo académico. Me siento muy orgulloso por haber culminado mi carrera, fueron cinco años y no fue fácil, pero tuve el apoyo de mi familia, de toda la institución y gracias a todos logré terminar esta linda etapa. Fue muy importante el apoyo de Chivas al ayudarme con la beca y los permisos especiales para graduarme. Como dice el dicho: cuando se quiere, se puede. Siempre hay que dar todo para lograr tus sueños”, señaló.

Otro graduado rojiblanco es Erich Hernández, quien ahora es contador público. “Gracias a Dios culminé mi carrera, algo que al principio parecía lejano, pero llegó el momento. Es una gran satisfacción personal que con el respaldo de la familia y del club fue posible. Esto demuestra que todo se puede con disciplina y compromiso, así todo sale de a poco. Chivas fue una parte importantísima en este proceso, fue la base para poder terminar en cuestión de apoyo económico y emocional, por eso estoy muy agradecido. Además, cuenta mucho el tener una segunda opción de vida por si en el deporte pasa algo extraordinario. Es bueno contar con bases bien cimentadas para poder ejercer una carrera de forma profesional”, sentenció.

