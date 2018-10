José Cardozo siente que VAR quita esencia al futbol

La Liga MX se encuentra en pausa por la Fecha FIFA y al reanudarse, tendrá una novedad importante. Durante las jornadas 13 y 14 del Torneo Apertura, se harán las pruebas oficiales del VAR. Llegó a México el asistente en video para los árbitros, pero no todos están contentos. El técnico de Chivas, José Cardozo, se manifestó abiertamente en contra, pues siente que atenta contra la esencia del futbol, aunque respetará su implementación.

“El VAR ya dije que no me gusta, se crea más duda todavía, dudamos más de todos. Van a ver que en la Liguilla, si aparece (ya de forma oficial), si hay una duda y pierde un equipo van a culpar a los de arriba y es mejor culpar a los que están adentro. Va a ser importante porque de repente te va a dar puntos y de repente te va a quitar puntos, el festejo de los goles ya no va a ser la misma sensación, porque celebras u gol y de repente te dicen que no fue”, explicó.

“La próxima, voy a meter un gol y primero voy a tener que voltear a ver antes de festejar y se pierde la sensación de lo que es el futbol. Si festeja el gol la gente, hay gente que se muere inclusive de la emoción y si después le dices que no fue gol… a mí no me gusta. Son errores que pasan en cualquier deporte. Ante Querétaro nos anulan el gol, después nos dieron uno contra América, es el futbol, es la esencia con la que hay que vivir siempre”, añadió.

“Debemos tratar de aceptar como tal, así como yo cometo errores, el árbitro también. Yo no culpé al línea por el gol de Querétaro, que estuvo tres metros en buena posición, no fueron 30 centímetros, se equivocó y punto. Después me dieron un gol y empatamos un partido, tampoco voy a decir nada. Hay que vivir el futbol así, porque tiene esa esencia. En lo personal, ya no vas a festejar un gol, de repente te vas a meter a la cancha a celebrar, te expulsa el árbitro y luego resulta que ni fue gol. A mí no me gusta, sé que a algunos les va a caer mal, no me importa”, sentenció Cardozo.

