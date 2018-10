Dionicio Farid, el mexicano que engañó a todos y fingió jugar con la Juventus

El poder de las redes sociales es inmenso, muestra de ello es la farsa que montó un joven mexicano de 19 años de nombre Dionicio Farid Rodríguez quien creo una cuenta de Instagram (ya eliminada) donde comenzó a compartir fotografías con el uniforme de la Juventus de Turín, club que supuestamente lo había fichado.

Su natal estado Oaxaca fue el primero en caer en la trampa pues algunos medios locales publicaron entrevistas con el supuesto jugador, donde contaba su historia de éxito.

El “Pulzo Mazateco” dio a conocer la “trayectoria” de Dionicio en una charla con el supuesto futbolista el 1 de diciembre de 2017:

"Desde pequeño salía a jugar al Club Deportivo Anlesjeroka Tehuacán de la Tercera División, donde sobresalió como siempre lo ha hecho y fue visto por Lobos BUAP, posteriormente paso a Pumas Premier y gracias a su gran desempeño fue convocado por tres grandes Clubes de Europa, Rayo Vallecano de Madrid (España), Getafe (España) y Juventus de Turín (Italia) y él escogió al grande Juventus, también ha sido seleccionado nacional en Sub-20 representando y vistiendo la camiseta verde de la Selección Mexicana. Una promesa del futbol Mexicano que visitará Huautla de Jiménez el próximo 21 de diciembre”, es como lo describió el medio de comunicación.

En esa entrevista, Dionicio dijo que Massimiliano Allegri estaba muy contento con su desempeño; que sus jugadores favoritos eran Carles Puyol y Rafael Márquez, y que le costó mucho esfuerzo llegas a Italia.

¿Como ha sido tu trayectoria futbolística?

-Estoy muy contento y orgulloso de mi paso por todas la categorías y la sub 21 y que ahora pronto seré convocado por un gran técnico Massimiliano Allegri, pues sigo trabajando y esforzándome más y pues la verdad estoy muy orgulloso de vivir con este plantel tan disciplinado y pues mi deseo es tener más goles, más victorias y estoy seguro que lo haré.

¿Quienes son los jugadores que mas has admirado y quisieras jugar a su lado?

-Los que admiro son a Rafael Márquez y Carlos Puyol, me hubiese gustado jugar a lado de ellos pero ahora mi sueño es jugar en el primer equipo y enfrentarme con grandes jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Kross, Casemiro, Sergio Ramos, David Luis entre otros.

¿Qué tan difícil ha sido llegar a donde estás? cuéntanos alguna anécdota de tu vida futbolística.

-Pues me ha costado mucho dolor, sacrificio, humildad, muchas críticas pero no fue imposible porque siempre he dicho que el querer es poder y el único que decide eres tú. Cuando era pequeño mi madre me decía que fuera a los mandados pero yo le respondía que iba pero si me dejaba ir a jugar futbol al callejón de allá atrás, era tan convenenciero -jajaja todo por ir a patear la pelota.

En la publicación aparecen fotografías supuestamente de Dionicio con el uniforme de la Juventus, que después se descubrió que eran montajes.

El Pulzo Mazateco

En otra entrevista, esta vez concedida a NVI Noticias, también de Oaxaca, volvió a contar su historia de éxito. incluso se presentó a un campo de futbol en San Jerónimo Yahuiche, donde firmó autógrafos, se tomo fotografías y hasta dio un discurso de motivación a pequeños niños de esa comunidad.

NVI Noticia

Meses despeñes, otro medio de comunicación llamado Diario El Mundo, de Puebla y Veracruz, publicó una nota donde aseguraba que Dionicio estaba teniendo una exitosa temporada con la Juventus

"Con 10 goles, de los cuales siete fueron en la liga y tres en la Champiñón, es el recuento que tiene hasta el momento Dionicio Farid Rodríguez Durán, en las filas de la Juventus de Turin categoría Sub-19.

Para el oaxaqueño, quien es oriundo de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha sido una campaña exitosa en este 2018 y espera dar un cierre mucho mejor pues en casi la mayoría de los partidos ha sido considerado, sin embargo, espera mantener el tumbo hasta llegar al primer equipo.

Dionicio Farid sigue entrenando y esforzándose para incrementar el volumen corporal que se necesita para ser un defensa central y desde luego, peligroso rematador en el área grande, pues no cualquier defensor se atreve a subir como atacante en cada táctica fija.

Es de resaltar que para el futbolista ha sido un 2018 de éxito apenas nos encontramos a la mitad y es un hecho que para diciembre, tengamos una grata sorpresa de escalar a otras latitudes pues el alto mando de la Juve, tiene puesta la nidada en el y en otros jugadores de otros países que se encuentran en las filas del equipo en la misma categoría", escribió la publicación.

El Mundo

Luego de que su nombre comenzó a sonar fuerte en todo el mundo, empezaron las dudas sobre este personaje y fue cuando se descubrió que su nombre nunca apareció registrado en la Federación Mexicana de Futbol, mucho menos en ninguno de los equipos de la Juventus de Italia.

Se desconoce el paradero de este chico.



























