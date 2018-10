'Tuca' Ferretti dijo estar tranquilo tras no haberse quedado en el Tricolor

Previo al duelo entre México y Costa Rica, el técnico interino de la Selección mexicana, Ricardo Ferretti, dijo no tener una espina clavada al no quedarse al proceso mundialista.

El interino comentó que está tranquilo por haberse quedado en los Tigres, pues la decisión ya está tomada.

“No, ninguna espinita, era una situación de análisis y las razones por las que se tomó la decisión de quedarme en Tigres fue muy clara. La decisión está tomada, pero no tengo ninguna sensación de ‘si me hubiera quedado’”, mencionó.

Además, explicó que el detalle para no quedarse en el combinado nacional fue su actual contrato con los felinos.

“Lo que faltó es que no me despidieron, que suerte tengo, no me despidieron, entonces no se pudo”, dijo el Tuca.

México está en la búsqueda de contratar al nuevo entrenador de la Selección mexicana y confió en que los federativos tomen una buena decisión.

Agregó que está dispuesto a colaborar con el nuevo cuerpo técnico si le pidieran un informe sobre los jugadores durante su interinato.

“De informe no me han pedido hasta el momento, ninguno, la persona que llegue yo creo que es sencillo tomar un video y naturalmente con tanta tecnología. Pero si me lo piden estaría de acuerdo y lo daría”, indicó.

Ante la baja venta de boletos para el duelo de mañana, Tuca espera que la afición responda el día de mañana.

Leslie Soltero conquista otro bronce para México en taekwondo





Publicidad





TAMBIÉN PUEDES LEER:

Selección femenil de voleibol vuelve a perder y queda eliminada del Mundial

¡Otro oro para México! Itzel Pecha conquista medalla en Judo en Buenos Aires 2018

Leslie Soltero conquista otro bronce para México en taekwondo

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV