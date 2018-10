Eréndira Ordoñez, estudiante, madre y peleadora de MMA

Con tan solo 23 años de edad, la mexiquense Eréndira Ordóñez ha decidido incursionar en el mundo de las Artes Marciales Mixtas donde debutó de manera profesional en el año de 2016 con una victoria sobre Luisa Godínez en Xtreme Combat.

Su récord actual es dos peleas ganadas y dos perdidas, la más reciente el sábado 13 de octubre ante Amanda Serrano en Combate Américas Tucson, de la cual sacó un enorme aprendizaje y ahora está a la espera de una nueva oportunidad.

“Desde niña siempre he sido hiperactiva. Mi mamá fue la que buscó un deporte para mi hermano y para mí, los dos entrenábamos juntos. Como ella entrenaba karate cuando era chica, decidió que era un buen deporte y desde que empecé a entrenar no me salí de ahí”, contó la también conocida como “Aketzaly”.

Para poder entrenar y hacer lo que le gusta, tuvo que comprometerse con sus padres a que también haría una carrera, la cual cursa actualmente en química en alimentos.

Pero no solo eso, Eréndira tiene una pequeña hija de cuatro años de la que tiene que estar al pendiente, y aunque reconoce que hay días en que le es casi imposible combinar sus tres actividades, ella es quien le da los ánimos que necesita.

“Estudio el quinto semestre de mi carrera en química en alimentos y también soy mamá de una niña de 4 años. Es pesado porque no tengo mucho tiempo. Salgo de la escuela, voy a comer, veo a mi niña, le ayudo a la tarea, me voy a entrenar”.

“Ahora que me ausenté una semana por mi pelea en Tucson tuve que hablar con los maestros para que me justifiquen mis faltas, algunos maestros lo entienden, otros no”.

“Es complicado, debo entregar todos los trabajos a tiempo, no faltar a los entrenamientos y también atender a mi niña, a veces se me hace muy pesado, llega un punto en que ya no puedo, me canso, ya no me quiero ni levantar pero creo que es cuestión de organizarme bien. Mi hija me levanta mucho los ánimos”, relató Eréndira.

Pese a su dolorosa derrota ante Amanda, en el primer round vía sumisión, Ordóñez sueña con hacer una carrera larga en las MMA, pero también terminar sus estudios.

“Realmente nunca pensé llegar a pelear, pero una cosa llevó a la otra. Estoy consciente de que es una carrera física y si me gustaría tener una carrera larga, es mi sueño, pero también planeo terminar mis estudios en la escuela”.

Finalmente dijo que su familia está con ella todo el tiempo, entiende su pasión por el deporte de contacto y respeta sus decisiones,

“Mi familia siempre me ha apoyado. Mi papá es el que me dice que nunca deje la escuela, me insiste en mis estudios, pero no se mete en mi carrera deportiva, respeta lo que hago y las decisiones que tomo”.

















