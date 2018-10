Rebaño Sagrado femenil no echa “campanas al vuelo”

El torneo pasado, Monterrey fue uno de los equipos más dominantes de la Liga MX Femenil. Llegó hasta la final y la perdió en su casa frente a su acérrimo rival, Tigres. Esa herida parece haber afectado demasiado al plantel, que para el actual Apertura 2018 sufre de una irregularidad que no se le había visto antes. Pero a pesar de eso, Chivas no se confía, de cara al duelo de este lunes.

Guadalajara recibirá la visita de las Rayadas con la encomienda de sumar tres puntos para asegurar su lugar en la Liguilla por el título. Pero Monterrey tampoco puede ceder terreno, pues quiere terminar la fase regular en el mejor lugar posible, para tener alguna ventaja en la fase final.

“Sabemos que Rayadas no ha sido tan regular como en otros torneos, pero creo que vienen mejorando en el momento más importante del torneo. Además, ellas como todos lo equipos siempre dan sus mejores partidos contra Chivas”, explicó Andrea Sánchez, lateral izquierda del Rebaño Sagrado.

“Por eso en esto 15 días trabajamos lo técnico y lo táctico, pero también le metimos mucho al tema físico. Se viene la recta final del torneo y algo que siempre nos ha dado ventaja sobre todos los rivales ha sido nuestra gran forma física”, añadió la futbolista de Chivas.

Por otra parte, aseguró que si bien el equipo tiene un paso positivo en las últimas fechas, nadie en el plantel echa “campanas al vuelo”. Chivas femenil pelea por terminar la fase regular en la cima de la clasificación, pero nada se ha ganado hasta el momento y Andrea Sánchez es consciente de ello.

“No debemos olvidar que lo que siempre nos ha sacado adelanta ha sido el trabajo, la concentración y la unión. Así ha sido desde la fundación de la Liga y este torneo no ha sido la excepción porque los resultados ahí están. No es momento de echar campanas al vuelo y debemos ser conscientes de que aún no tenemos nada seguro. Claro que queremos calificar y ser líderes generales, pero eso será consecuencia del buen funcionamiento y de seguir sumando buenos resultados”, finalizó.

