'Canelo' Álvarez recibe fajín de Campeón de Peso Medio del CMB

Diversas personalidades del mundo del Box se dieron cita en el Museo Soumaya para acompañar a Saúl ‘Canelo' Álvarez quién recibió de manos del Presidente del WCB, Lic. Mauricio Sulaimán y el Ing. Carlos Slim el cinturón que lo acredita como Campeón Peso Medio del WBC 2018 así como un par más de cinturones de edición especial; uno confeccionado por artesanos chiapanecos y el otro diseñado por Huicholes.

En pocos minutos Saúl 'Canelo Álvarez recibirá el cinturón que lo acredita como Campeón Peso Medio del WBC | @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/qhlTNLMHAO — César Becerra (@Cesar_Dizzy) October 15, 2018

EL primero en reconocer al ‘Canelo' tras su triunfo en Las Vegas ante Gennady Golovkin el pasado 15 de septiembre fue Mauricio Sulaimán quien comentó: “El ‘Canelo’ es un hombre ejemplar, es mexicano, es hombre de familia, es alguien que siempre está pegado al deporte; cuando se firmó la revancha y se vinieron una serie de problemas que quisieron tachar su integridad, afortunadamente ‘Canelo’ tapó muchas bocas, con sus puños dominó a un monstruo que se llama Golovkin".

Todo listo para la ceremonia de entrega del cinturón del WBC | @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/rTLJQhjWuS — César Becerra (@Cesar_Dizzy) October 15, 2018

Carlos Slim se dijo muy orgulloso de poder haber colaborado en la carrera: “Esta celebración es su esfuerzo, de sus ganas de logar llegar a estos niveles, así como de las personas que están a su alrededor. También quiero agradecer a Sulaimán porque han dejado muy en lo el hombre de México en el Box.

Cuando Saúl Álvarez tomó la palabra aclaró los problemas que se dieron a causa de sustancias prohibidas: “Lo que siempre me gusta resaltar es el apoyo de todos, quiero resaltar que a pesar de todos los problemas siempre estuve con la frente en alto, sé lo que me he sacrificado para llegar a donde estoy y jamás haría alguna cosa para manchar mi nombre".

El momento cumbre de la tarde. Saúl Álvarez portando el cinturón del WBC y la edición especial hecha por artesanos de Chiapas | @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/oVZjUbw6fE — César Becerra (@Cesar_Dizzy) October 15, 2018

Después agradeció a todo su equipo: “Primero que nada, gracias a mi equipo de trabajo, quiero agradecer a Mauricio porque a pesar de los problemas siempre me apoyaste, gracias a Carlos también, quiero decir que de aquí en adelante voy a representar al CMB con mucho orgullo, gracias a todos y es un honor para mí estar aquí”, Concluyó.

Al final del evento, Carlos Slim y Mauricio Sulaimán propusieron al Canelo para recibir el Premio Nacional del Deporte y el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, quien estuvo presente en la ceremonia reafirmó la nominación para que el pugilista mexicano sea considerado para recibir uno de los más altos reconocimientos que otorga el Estado mexicano a los deportistas del país.

Carlos Padilla lanza al 'Canelo como candidato para obtener el Premio Nacional del Deporte | @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/iUDvnLtbWH — César Becerra (@Cesar_Dizzy) October 15, 2018

En el evento estuvieron presentes grandes boxeadores históricos como Rubén ‘El Púas’ Olivares, Humberto ‘La Chiquita’ González y algunos pugilistas de las nuevas generaciones que ya están consolidados como Carlos ‘Príncipe’ Cuadras, Ivett Zamora y Rey Vargas.

