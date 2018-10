Capitán América, el nuevo seguidor de Tigres de la UANL

Tigres comienza a hacerse un equipo popular entre los actores de Hollywood. Muestra de ellos es la fotografía que el “Capitán América” Chris Evans, se tomó con la playera del conjunto felino.

Esto sucedió durante la convención de cómics en Chicago, Ace Comic Con y el club auriazul no dudó en presumirlo.

Esta fotografía fue obtenida gracias al twittero Agustín Alanís, quien se hace llamar en su perfil como Tigre Vengador. Este seguidor publicó en su cuenta la imagen y escribió:

Alanís fue también quien en enero del presente año logró la imagen de Tom Holland, Sebastian Stan y Anthony Mackie, actores de la última cinta cinematográfica The Avengers,posando con la bufanda de Tigres.

Nuestros Refuerzos Vengadores ya saben quien es "The Most Champion of Nuevo Leon" (El Más Campeón de Nuevo León). •

El Tigre Vengador llevando tus colores a todas partes mi @clubtigresoficial querido!!!!

•#tigres #uanl #tigresporelmundo #eltigrevengador #lyl #incomparables pic.twitter.com/AbxSHDWwDN

— Agustin Alanis (@agalanis17) June 26, 2018