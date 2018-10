Cerveceros sufren sensible baja del pitcher Gio González el resto de playoffs

Tras la dramática derrota de 2-1 sufrida ante Dodgers de Los Ángeles en el juego cuatro de la serie final de la Liga Nacional, Cerveceros de Milwaukee dio a conocer que el pitcher Gio González se lesionó el tobillo y no podrá ser contemplado en lo que resta de los playoffs de las Grandes Ligas.

El especialista Gary Green, quien se encuentra bajo la dirección médica de la Liga Mayor de Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés), confirmó la lesión de Gio, de acuerdo al comunicado del conjunto de Wisconsin en su portal de internet.

El exjugador de Nacionales de Washington había tenido participación en los juegos uno y cuatro de la serie contra Dodgers; en el primer encuentro pitcheó dos entradas, en las que permitió un hit y una carrera, y en el segundo tuvo actividad en una entrada, en la cual le conectaron dos imparables y una carrera.

Tras esta baja, Brewers anunció que el pitcher zurdo Zach Davies será el lanzador que releve a González para el resto de la postemporada, pues cabe recordar que, por regla, Gio no puede volver a la serie ante Dodgers y tampoco lo pueden elegir para la siguiente ronda (Serie Mundial) si es que Milwaukee avanza.

Por otro lado, Zach Davies no tiene actividad en el centro del diamante de Brewers desde el 28 de septiembre; durante la campaña regular fue abridor en 13 partidos y obtuvo un récord de dos triunfos y siete descalabros tras 66 entradas, en las que permitió 36 carreras y ocho jonrones, pero también consiguió 49 ponches.

La serie final de la Liga Nacional se encuentra empatada 2-2 y esta tarde se llevará a cabo el juego cinco entre Milwaukee y Los Ángeles en el Dodgers Stadium a las 16:05 horas (tiempo del centro de México) y los abridores del juego serán Wade Miley y Clayton Kershaw.

Gio Gonzalez twists his ankle pretty good trying to make the play 😬

Brewers taking Gio out of the game, Dodgers already up 1-0 pic.twitter.com/alN42h85k3

— 🇨🇦Miguel Sanchez🏀 (@DFSBBallGuy) October 17, 2018