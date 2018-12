Víctor Oladipo regala auto a víctima de violencia doméstica

Enorme gesto fue el que tuvo la estrella de los Pacers de Indiana de la NBA, Víctor Oladipo.

Y es que el guardia obsequió el automóvil que había recibido por haber obtenido el premio al jugador que más mejoró la temporada pasada, a Renita Hills, víctima de violencia doméstica.

Previo al juego ante los Wizards de Washington, la señora estuvo en la duela y apareció un video donde Oladipo le envía un mensaje y le comunica que el auto es suyo.

Renita no pudo contener la emoción y se mostró muy agradecida con el regalo.

Mira el video:

When @VicOladipo won the NBA’s Most Improved Player Award, he was given a brand-new Kia.

Tonight, he surprised Renita Hills, a domestic violence survivor who now works with @juliancenter, with the keys to that car. 🎁🚗🔑 pic.twitter.com/uliTCUc8uy

— Indiana Pacers (@Pacers) December 23, 2018