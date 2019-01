“Osvaldito” ve un Atlas comprometido en el Clausura 2019

Apenas 90 minutos le bastaron a Osvaldo Martínez para tomar el mando del Atlas. Su brillante actuación en el medio campo fue determinante para que el sábado pasado los Zorros pudieran venir de tras y vencer al Querétaro como visitante por 2-1. Pero el refuerzo paraguayo confía en ver una mejor versión de su equipo, pues lo ve completamente comprometido en el arranque del Clausura 2019.

“La clave del éxito es trabajar con humildad. Este equipo es joven con nosotros de experiencia, que somos unos cuatro o cinco. Creo que ayuda mucho para que el equipo esté comprometido, bien complementado para que podamos saber que es un torneo distinto. Es un buen comienzo para seguir trabajando de cara a lo que viene”, explicó.

Aseguró que en el corto plazo se deberá ver una mejor versión del Atlas. “Estamos trabajando para eso día a día, partido tras partido. Sabemos que no va a ser nada fácil para nosotros el torneo, pero el equipo está comprometido, sabe lo que quiere. El objetivo está bien claro y vamos obviamente a perseguirlo”, sentenció “Osvaldito” Martínez.

Sabe que de manera individual, su actuación fue brillante y de inmediato se echó a los aficionados rojinegros a la bolsa. Sin embargo, no se confía por el buen resultado cosechado en la primera jornada y ahora espera que Atlas corrija las fallas mostradas frente a los Gallos Blancos.

“Me sentí bastante bien, creo que tiene mucho que ver la confianza que me da el equipo, mis compañeros y el cuerpo técnico. Creo que eso es fundamental para que un jugador pueda rendir al máximo. Voy a seguir trabajando, me falta mucho por mejorar, esto es el comienzo, saber que los errores se corrigen mejor cuando ganas. Tuvimos pequeños errores contra Querétaro y debemos trabajar en la semana para que en otro partido no nos vuelva a pasar”, sentenció el refuerzo paraguayo.

