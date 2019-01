Nerlens Noel del Thunder sufre escalofriante golpe en la cabeza contra la duela

El jugador del Oklahoma City Thunder, Nerlens Noel, sufrió una escalofriante caída que le provocó un duro golpe en la cabeza contra la duela durante el partido que su equipo disputó ante los Minnesota Timberwolves.

Se jugaba el tercer cuarto del partido cuando el jugador de los Wolves, Andrew Wiggins, atacó el aro y Noel trató de bloquearlo; mientras los dos estaban en el aire, Wiggins golpeó accidentalmente con el codo el rostro de Noel que cayó completamente noqueado al suelo golpeándose contra la duela.

El partido se detuvo de inmediato para la atención del jugador ante la preocupación visible de sus compañeros de equipo como Russell Westbrook. Nerlens fue inmovilizado y sacado en camilla de la duela. Hasta ahora el equipo no ha reportado su estado de salud.

Mira el video:

Prayers up for Nerlens Noel. The Thunder big man caught an elbow, hit his head and had to be stretchered off 🙏 pic.twitter.com/22qPKtz1l6

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2019