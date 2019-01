Paraguayo Martínez le desea éxito al "Tata" con México

El argentino Gerardo Martino es el nuevo técnico de la Selección Mexicana. Tiempo atrás, dirigió a Paraguay, nación a la que llevó a un quinto partido en la Copa del Mundo. Por eso, Osvaldo Martínez, hoy futbolista del Atlas, lo conoce perfectamente, pues fue dirigido por él. Aseguró que el “Tata” marcó su carrera de forma positiva y le deseó éxito al frente del Tricolor.

“Contento por él, porque ha marcado mucho de lo que es mi carrera futbolística. Me ha enseñado muchas cosas y ojalá que le vaya muy bien, es un gran entrenador, un técnico ganador y muy serio. Esperamos que le vaya muy bien con la Selección Mexicana”, señaló “Osvaldito” Martínez.

El jugador del Atlas confió en que Gerardo Martino dejará cosas valiosas al balompié mexicano, más allá de los resultados. “Creo que mucho (puede aportar), porque le gusta jugar bien al futbol, es un técnico ganador y fue un futbolista que también jugaba bastante bien. Yo creo que con la gente que tiene la Selección Mexicana, creo que lo hará funcionar. No sé (si llegará al quinto partido), nadie puede decir nada de lo que puede pasar en la vida, pero creo que como entrenador, Martino es un gran entrenador y también como persona”, sentenció el paraguayo.

Finalmente, aseguró que si bien el “Tata” no se comprometió a llevar al Tricolor al anhelado quinto partido, eso no significa que no vaya a perseguir el éxito ya en la cancha. “Cada uno tendrá su personalidad, yo lo que le conozco es eso: él nada más te promete mucho trabajo y creo que lo va a cumplir”, concluyó Osvaldo Martínez.

