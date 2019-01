Rush firma contrato con Ring of Honor

A través de un comunicado de prensa, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció que como parte del intercambio de talento que tiene con la empresa estadounidense Ring of Honor, el luchador Rush formará parte de sus filas en las siguientes fechas sin que eso signifique que se vaya del CMLL.

ROF dio a conocer la noticia a través de un video donde aparece el Toro Blanco donde asegura que “llego para quedarme en mi nueva casa”.

“A toda la afición del mundo entero. El Ingobernable mayor, el Toro Blanco Rush les tiene una mega noticia. Para toda la afición de Ring of Honor regreso una vez más, pero no nada más por una fecha, regreso a quedarme, regreso a ser la máxima estrella de Ring of Honor. Voy por las cabezas fuertes, por todo. Y recuerden bien una cosa, llego para quedarme, mi nueva casa se llama se llama Ring of Honor. Recuérdenlo bien, pase lo que pase, al final no pasa nada perros”, aseguró el Ingobernable.

BREAKING: International star Rush (@rushtoroblanco) has signed an exclusive contract with #RingOfHonor!

Who would YOU like to see Rush compete against in the #ROH ring?? pic.twitter.com/wUtva4KQ6t

— ROH Wrestling (@ringofhonor) January 15, 2019