'En la competencia hay gente capaz y valiosa, otros no tanto': Luis García

Televisa Deportes no se quedó atrás y también llegó a un acuerdo con Chivas para transmitir de manera abierta sus partidos de local en este Clausura 2019, por lo que estará compitiendo con Tv Azteca quien también adquirió los derechos.

Sobre el tema, Luis García, analista de la televisora del Ajusco quien ha hecho una mancuerna muy popular con Christian Martinoli en las transmisiones de futbol, opinó que la “competencia es bienvenida”, pero “lanzó una pedrada” al mencionar que hay personajes en Televisa que “no saben convivir con el triunfo o la derrota”.

“Bienvenida la competencia, en la cual existe gente sumamente capaz y valiosa, otros no tanto. No existe cosa más deliciosa que competir por el gusto de la audiencia, que la gente decida. Viva la competencia aunque algunos no sepan convivir con el triunfo ni con la derrota”, escribió en su cuenta de twitter.

