Revelan balón con el que se jugará la final de la Champions League

El balón que se usará para la final de la UEFA Champions League 2019 que se celebrará en Madrid finalmente fue revelado por Adidas. El esférico lleva por nombre ‘Madrid Finale 19’ y una de sus principales características es que a diferencia de ediciones anteriores los colores se invirtieron, es decir, las estrellas ahora son blancas y el resto en un llamativo color rojo que representa el Estadio Metropolitano, el cual será la sede del partido final el próximo 1 de junio.

Otra característica de este nuevo diseño es que se creo un gráfico digital a tres niveles que da al esférico un aspecto moderno. Además, cuenta con la última tecnología de rendimiento que garantiza Adidas para asegurar que los jugadores puedan mostrar su mejor nivel sin que el balón sea factor por irregularidades.

La número 5 cuenta con un revestimiento exterior que ofrece mejor agarre y garantiza un mejor control, cabe mencionar que los paneles de estrella están unidos térmicamente para proporcionar una superficie sin costuras que garantizará un mejor golpeo.

Here it is! 😍

⚽️ @adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 19, 2019