Hernán Cristante asegura que el VAR no sirve

Después de la polémica desatada por el gol anulado al Toluca, el técnico de los Diablos Rojos salió molesto de la casa de Chivas. Tras la derrota por 1-0, aseguró que el sistema VAR que se suponía debía ayudar a los árbitros para acabar con las decisiones dudosas simplemente no sirve. Su enojo fue evidente este domingo.

“Ya perdí el partido, de qué me sirve fastidiarme, volverme loco y demás. Para la gente que instauró el VAR no fue gol, para el que le conviene no, para los que no nos conviene… Eso es así, es un manejo: se equivocaron los de arriba, se equivocaron los de abajo o tal vez no. Ya está, el VAR no sirve. Hace dos años y medio dije que Toluca tiene la grandeza de un gran en su historia, no tiene la estructura que tienen otros equipos, pero no veo que alguien aplique, defienda y vea. Hoy ganaron arriba los muchachos cinco veces limpia y las cinco veces nos cobraron falta. Entonces, dime qué es eso, una pequeña incoherencia”, señaló.

“Si mi abuela tuviera testículos, sería mi abuelo. El hubiera no existe, es una tontería. Entiendo, es cierto, pero buscaré hablar de otras cosas. Hace dos años y medio empecé a tener problemas con el tema del arbitraje. Traté de corregirme y creo que ellos están haciendo lo mismo. Ese es el peso específico entre un equipo que es grande y un equipo que no lo es”, detalló el técnico del Toluca.

“Es negocio de algunos. Todo lo que sirva, siempre lo dije, lo que sirva para mejorar el futbol, criterios y decisiones que son complejas, es bienvenido. No estoy en contra de la tecnología, para nada, al contrario. Pero bueno… el otro día un offside, en partidos anteriores otras cosas. El VAR, lo dije cuando se instauró, va ayudar a los equipos más grandes, porque van a prestar mucha más atención en algunas cosas. Es algo natural, a ellos les conviene a los más grandes. Todo lo que sea tecnología tiene que ser bien aplicado, conciso y que ayude, no que complique. La polémica en el futbol va a existir toda la vida. No va a cambiar absolutamente nada”, aseguró.

Finalmente, criticó con dureza el juego de Chivas. “No jugamos un buen partido. Tuvimos un partido peleado, enredado en el primer tiempo, con opciones para los dos equipos, las mismas opciones prácticamente. En el segundo tiempo, tratamos de corregir, no tuvimos tanto la pelota, pero quisimos ser un poquito más incisivos, tuvimos situaciones de gol. Recuerdo una sola de Chivas, el gol y después jugó como un equipo chico. De los últimos nueve minutos, jugaron creo que 1:45, es normal, lo entiendo y es parte del futbol. Nosotros tenemos que corregir si queremos seguir avanzando”, concluyó Hernán Cristante.

Ciclista Gerardo Ulloa cumple con creces y se perfila a Panamericano MTB















Publicidad















TAMBIÉN PUEDES LEER:

Ciclista Gerardo Ulloa cumple con creces y se perfila a Panamericano MTB

Patriots y Rams volverán a verse las caras en el Super Bowl

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV