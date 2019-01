Histórico! Benito Guerra se convierte en primer mexicano en ganar ROC

El piloto mexicano de rallies Benito Guerra hizo historia para el automovilismo azteca, al convertirse en el primero de la historia en ganar la Race of Champions.

El mexiquense de impuso en la gran final al francés Loic Duval en dos heats consecutivos para alzarse con el triunfo en la carrera que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

🏆 @BenitoGuerra does it for Mexico🇲🇽!! The PWRC champion beats Le Mans winner @loicduval in Mexico City after a thrilling afternoon. 👏👏 pic.twitter.com/ZF1mBN0F3u — #ROCMexico (@RaceOfChampions) January 20, 2019

“Definitivamente después de haber ganado el título mundial de rallies en 2012, esta es una emoción similar. Me encanta poder compartir esto con ustedes y me encanta que haya sido enMexico”, declaró Guerra.

Benito hizo una carrera perfecta y eliminó primero a Pierre Gasly, luego se impuso a compatriota Esteban Gutiérrez para finalmente ganar la final a Duval.

Which Mexican is going to write history on home soil at #ROCMexico? Watch the second semi-final! pic.twitter.com/GjCpFr074U — #ROCMexico (@RaceOfChampions) January 20, 2019

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: La reacción de Mayweather tras el desafío de Pacquiao

“Mi ilusión era ganar, no me iba a achicar ante nadie y demostré que en Mexico también se puede. El hecho de competir con estos pilotos es impresionante, afortunadamente me salieron bien las cosas, esto importa mucho en mi carrera y agradezco mucho la posibilidad ser piloto mexicano”, agregó.

En la competencia pudimos ver a conductores de la talla de Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de Fórmula Uno; Mick Schumacher, hijo del legendario Michael; además de los mexicanos Patricio O’Ward, Daniel Suárez y Memo Rojas.

VIDEO RECOMENDADO