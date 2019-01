8 cosas que no sabías de Kevin-Prince Boateng

Desde imitador de Michael Jackson hasta posible yerno de Nelson Mandela, Kevin-Prince Boateng, nuevo refuerzo del FC Barcelona, es un futbolista especial que ha destacado por su talento dentro de la cancha, pero también por una y otra extravagancia y escándalo fuera de ella.

Aquí te dejamos las cinco cosas que tal vez no sabías del futbolista ghanés Kevin Prince Boateng.

Kevin Prince Boateng tiene un hermano futbolista que juega actualmente en el Bayern Munich. Ambos nacieron en Berlín, Alemania, dentro de una familia con origen ghanés. Al convertirse en profesionales, Kevin decidió representar a la Selección de Ghana, mientras que su hermano quiso hacerlo para la alemana.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, ambas selecciones quedaron situadas en el mismo grupo, por lo que los hermanos se enfrentaron, en un hecho inédito, en el tercer partido de la primera ronda con triunfo 1-0 para los germanos.

Cuatro años después, en la Copa del Mundo de Brasil, Alemania y Ghana corrieron con la misma suerte y los Boateng chocaron en la segunda jornada de la fase de grupos. El partido terminó empatado a dos goles.

En 2017 fue cuestionado previo a un clásico entre Real Madrid y Barcelona y dijo que prefería al conjunto merengue. “Cuando era niño siempre me gustó la camiseta blanca”. También declaró que para él era mejor Cristiano Ronaldo que Lionel Messi. “Cristiano, para mí, es el mejor. Lo es todo”.

Ahora dijo que eso quedó en el pasado y que desea anotarle al Madrid en el próximo clásico.

El futbolista de 31 años ha confesado que su gusto por tener relaciones sexuales, algo que su segunda y actual esposa, Melissa Satta ha confirmado al explicar las constantes lesiones del jugador. “Se lesiona porque tenemos sexo entre siete y diez veces a la semana”.

Nelson Mandela, Muhammad Ali y Michael Jackson son los tres personajes célebres que el futbolista admira. Durante la celebración de un trofeo conseguido con el Milan, Boateng se aventó una imitación con baile incluido del llamado ‘Principe del Pop’.

In honor of Kevin Prince Boateng joining Barcelona, here's a video of him back in 2011 when he did a Michael Jackson (his idol) routine at the San Siro after AC Milan won the Scudetto

— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) January 21, 2019