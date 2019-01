La banca en Atlas no desespera a Clifford Aboagye

En algún momento, fue el elemento más importante de Atlas en el medio campo. Incluso, pintaba para convertirse en ídolo de la afición rojinegra. Pero hoy, el ghanés Clifford Aboagye está condenado a ser suplente. En la Copa MX es donde recibe más oportunidades. Sin embargo, el africano asegura que no le desespera estar en la banca.

“Me siento bien, estoy dispuesto a ayudar al equipo como me necesiten, aunque sea de cambio. Estoy dispuesto para colaborar. En ese sentido, si al equipo le va bien, creo que aunque vengo de cambio, siempre cumplo con lo que el entrenador me pide. No es mucho de que seas titular, sino de ayudar al equipo al máximo”, explicó el futbolista.

“Soy jugador del Atlas, no dejo de ser parte del plantel y estoy dispuesto para ayudar al equipo al máximo. Sí hay diferencia si estás jugando de titular o entras como suplente. Pero también cuando vienes de atrás ves lo que está pasando en el partido, el entrenador te dice lo que debes hacer y a veces puedes ayudar a dar el triunfo. Por eso es importante también cuando vienes como suplente”, razonó el jugador rojinegro.

Y aunque ha recibido críticas por parte de los aficionados, que señalan una baja de juego, él se considera en condiciones de aportar cuando sea requerido. “Creo que el pensamiento de la gente es bienvenido, pero yo como futbolista estoy preparado para jugar y estoy a un nivel. Sigo entrenando y aunque el tiempo en la cancha ha sido corto, creo que hecho un buen trabajo para competir”, sentenció Clifford Aboagye.

Este martes, tendrá una nueva oportunidad de jugar cuando Atlas enfrente a Leones Negros. “Una cosa con la que estoy muy contento es que estamos jugando la Liga y la Copa con todo. Es un torneo importante para aspirar a ganar algo para esta institución y la afición qué tanto la merece. La Copa es muy importante para poder mostrar lo que tenemos”, concluyó el ghanés.

