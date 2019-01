Resolución para caso de dopaje de Lupita González, a finales de enero

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo (FMA), señaló que esperarán hasta el 31 de enero para saber los avances en la investigación del caso de dopaje de la marchista Guadalupe González por parte de la WADA.

“El selectivo para los Juegos Panamericanos es el 20 de abril, no creo que lleguemos a esa fecha sin una resolución, no debe pasar este mes para la resolución, pero si es después, enviaremos una carta solicitando la resolución”, indicó.

Añadió que es injusto dejar al deportista con esa incertidumbre, por lo que a principios de febrero pedirá les informen, ya que Lupita se prepara intensamente.

Entrevistado al finalizar la instalación de un equipo de monitoreo de la calidad del aire en el estadio de atletismo del CDOM, y encabezó el titular del COM, Carlos Padilla Becerra, externó su preocupación por la cantidad de carne consumida por la atleta.

Detalló que Lupita envió a la WADA y la Comisión antidopaje de México y de la cual tienen una copia, “lo único preocupante es la gran cantidad de carne contaminada que comió”.

Manifestó que para dar positivo tuvo que comer bastante carne de res y la comisión está estudiando por qué se dio positivo en los exámenes de la atleta que sobrepasa los niveles permitidos por el organismo que lleva a cabo las pruebas.

“Hay que esperar el fallo de si fue mucho o no la sustancia que contenía la carne, me inquieta porque es una cantidad que rebasa los límites. La santidad permitida es punto siete, y lo rebasa, me preocupa”, subrayó.

Recalco que hay interés para que solucionarlo de manera favorable, “pero por ser un proceso largo, se debe respetar y espera, aunque si la resolución sea en contra, Lupita puede asistir a otras instancias con el TAS, pero eso ya lo verá con sus abogados”.

