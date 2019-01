Problema de Ménez fue que no cicatrizó el menisco

El futbolista del América, Jérémy Ménez, volvió al quirófano. Cuando estaba cerca de reaparecer, tras una larga rehabilitación, tuvo que ser operado nuevamente, esta vez en la ciudad de Guadalajara. El médico Rafael Ortega reveló cuál fue el problema: el menisco no cicatrizó. Pero también descartó que su anterior cirujano se haya equivocado en el procedimiento realizado seis meses atrás.

“Jérémy fue intervenido hace seis meses de ligamento cruzado y menisco. El médico, actuando bien, en Francia, le suturó el menisco. Ahora que empezó a tener actividad intensa, empezó a tener dolor en la interlinea medial. El cuerpo médico le realizó estudios y se observó que el menisco no logró cicatrizar”, reveló Rafael Ortega, la tarde de este miércoles.

“Fue una cirugía bien realizada y no cicatrizó. Yo realicé una artroscopia para reparar ese menisco. Con respecto al menisco, Ménez está bien. Viene una fase de recuperación para que él en las próximas seis semanas pueda estar recuperado de la cirugía que le realizaron en París. El problema del menisco está resuelto y esperamos en seis semanas su integración al trabajo físico, que se le dé de alta para que pueda realizar sus actividades al 100 por ciento”, agregó.

Descartó un error por parte del anterior cirujano. “El menisco es un tejido que sólo una tercera parte tiene circulación, al resto no le llega sangre. El médico valoró, observó la lesión en la zona y decisión suturárselo. Hay una estadística donde el 85 por ciento de los meniscos cicatrizan, pero hay un 15 que no lo logran. En este caso él no logró cicatrizar, a pesar de que médico lo hizo de forma correcta. En este caso el menisco ya no es suturable y se hace una resección. El problema está resuelto al 100 por ciento”, sentenció Rafael Ortega.

“El cuerpo médico de América es muy calificado, tomaron decisiones rápidas, me contactaron y fue la opinión de realizar lo que realizamos. Ha sido resuelto ya el problema. Espero que en seis semanas él pueda estar haciendo futbol, se integre al trabajo y que de forma paralela, el ligamento esté dado de alta”, afirmó.

Finalmente, reveló que encontró Jérémy Ménez con el ánimo caído, pero tras la operación, recuperó el buen humor. “Ayer que me tocó conocerlo y revisarlo, tenía la ilusión de regresar, pero se encontró con este contratiempo. Estaba triste, desconsolado. Cuando se le explicó lo que se le tiene que hacer, se recuperó un poco de la tristeza. Seguramente estará en mejor forma. Será una recuperación dinámica, se le autoriza movimiento inmediato. En una semana estará haciendo bicicleta, elíptica y nadando; en un par, ya trotando con sus compañeros”, concluyó Ortega.

Lo más visto de Publimetro TV: