Miguel Herrera explota y le pide a Ramos Rizo no decir estupideces ni malinformar

Durante el juego de la Jornada 4 entre Rayados de Monterrey y América, la cámara de televisión captó al entrenador Miguel Herrera viendo una jugada en el monitor del VAR cuando el partido estaba empatado 1-1.

De inmediato el ex árbitro y ahora analista de televisión Felipe Ramos Rizo compartió el video en su cuenta personal de twitter y sugirió que el “Piojo” debió haber sido expulsado por haber hecho eso.

El mensaje le llegó a Herrera, y por la misma vía le respondió al silbante: “Por favor no digas estupideces, solo veo el monitor, no voy y pido que la revisen ni nada. Si no sabes la regla no malinformes a la gente. Gracias”.

Por favor no digas estupideces solo veo el monitor no voy y pido que la revisen ni nada si no sabes la regla no mal informes a la gente gracias @ramosrizo — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) January 27, 2019

Felipe no le respondió pero en otro tuit compartió el reglamento del VAR donde dice que si algún miembro de un cuerpo técnico se acerca al área del VAR tendrá que ser amonestado o expulsado.

Este es el protocooo del VAR con respecto a los técnicos que se acercan al monitor, no hay necesidad de protestar, deben ser expulsados. pic.twitter.com/2NERDxD1e7 — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) January 27, 2019

