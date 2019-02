Doblete de Carlos Vela selló goleada al Vissel Kobe de Iniesta

Carlos Vela y Los Angeles FC no pudieron comenzar de mejor manera la pretemporada luego de golear por 4-1 al Vissel Kobe de Andrés Iniesta, marcador en donde contribuyó con un doblete el futbolista azteca.

Te puede interesar: América le leyó la cartilla a Nicolás Castillo

Vela puso los primeros dos tantos del choque, luciéndose de la misma manera y, dejando sin posibilidad al guardameta Maekawa Mayuzumi, con esa ventaja el cuadro estadounidense se fue al medio tiempo.

Welcome back to the Banc. @11carlosV nets two beautiful first-half goals! #LAFCVK 2-0 pic.twitter.com/PsnAy6QA8q

— LAFC (@LAFC) February 1, 2019