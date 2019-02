VIDEO: 'Aficionados' de Patriots empañan celebración en Boston con pelea callejera

No todo fue felicidad y diversión en el desfile de los campeones Patriots de Nueva Inglaterra por las calles de Boston.

Y es que después del mismo, un grupo de “aficionados” del equipo empañaron los festejos al protagonizar una campal entre ellos mismos.

El video fue compartido en twitter por el usuario Colin Beatt y de inmediato se hizo viral en las redes sociales. Míralo:

Nothing says Boston like a bunch of Pats fans beating the shit out of each other after a championship parade @OnlyInBOS pic.twitter.com/nd86c36BXe

— Colin Beatt (@Listen2TheBeatt) February 5, 2019