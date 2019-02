Floyd Mayweather añadió 'tres juguetes' a su colección de autos lujosos

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Floyd Mayweather Jr. volvió a hacer muestra de ostentación y exhibicionismo a presumir su colección de autos lujosos.

La publicación lleva por nombre: “He adherido tres juguetes más a la colección” y en la grabación aparece un arrogante “Pretty Boy” con pulseras, cadena y un gran reloj de oro, hablando sobre su colección de coches.

“El dinero que tengo, las joyas, los autos te pueden molestar o motivar, no importa. Soy el 'Money Man', recuérdalo”.

Mira el video:

I added three more toys to the collection. Just keep on motivating!#TMT#TBE#motivation pic.twitter.com/R41PoFUpyD

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) February 3, 2019