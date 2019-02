La increíble suma de dinero que recibiría Mayweathwer por pelear en la UFC

Muy pronto podríamos ver a Floyd Mayweather incursionar en las artes marciales mixtas sobre un octágono de la UFC debido a que la empresa que encabeza Dana White ya habría lanzado una oferta para poder ver al ‘Money’ en algunas funciones de UFC.

Durante una entrevista para el programa ‘Cold As Balls’ el cual es conducido por Kevin Hart, Mayweather habló sobre la cifra que tendría que pagar la UFC para llegar a un acuerdo: “Puedo llegar a un acuerdo con la UFC ahora mismo. Claro que quiero. Probablemente sería por tres o cuatro peleas, por un billón de dólares si ellos aceptan. Soy honesto, mi vida es excelente. Hice inversiones de manera inteligente. No es por dinero. Yo tengo dinero suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Puedo comprar lo que yo quiera por lo que me queda de existencia”, declaró.

Por su parte, Dana White, reconoció que existe interés por parte de UFC para llegar a un acuerdo y aclaró que desde hace más de un año (diciembre de 2017), están buscando concretar el acuerdo.

