Cardozo intenta superar el “dolor” que dejó el 3-3

Intenta rescatar cosas positivas de su equipo y seguramente las hay. Pero es inevitable que el 3-3 frente al Necaxa provoque dolor a Chivas. El propio técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo. En el último suspiro del encuentro, un cabezazo le arrebató al Guadalajara dos puntos que lo tendrían peleando por la cima de la clasificación en el Clausura 2019.

“Si el resultado me duele a mí, imagínate a mis jugadores… pero es parte de este deporte. En la última jugada tenemos que estar mucho más concentrados, pero me parece que siempre hay errores y aciertos. Fue eso nada más: un error de desconcentración que no se debe de repetir”, explicó el entrenador del Rebaño Sagrado.

“Es una lástima por mis muchachos que no pudiéramos sumar los tres puntos. Fue un gran partido de nosotros, pero de repente nos golpea que entramos un poco fríos en el segundo tiempo. De ahí en más, me parece que el equipo tuvo el carácter de ir a buscar el empate y luego pudimos darle la vuelta al marcador. Así es el futbol, una jugada donde no marcamos bien nos cuesta caro y creo que dejamos mucho en el último gol”, añadió el paraguayo.

Pese a no conseguir la victoria que en algún momento de ese encuentro parecía en la bolsa, José Saturnino Cardozo destacó el funcionamiento de su equipo. “Con el esfuerzo, las ganas y la garra que mostramos, estoy seguro de que si seguimos así este equipo está para enfrenarse de igual a igual contra cualquiera. Los muchachos tienen amor propio, tienen carácter y no les gusta perder. Me quedo contento y orgulloso de mis muchachos, hicieron un gran partido”, sentenció.

“El equipo siempre está motivado, contra Veracruz hicimos un juego perfecto, pero no entró la pelota. Estoy seguro que si se vuelve a jugar, lo ganamos por siete goles… tuvimos 311 pases acertados en cancha del rival, eso es algo difícil de encontrar. Contra Necaxa también fue un partido que lo trabajamos conscientes de que sería de mucha dinámica y desgaste, pero me quedo tranquilo por lo mostrado en la cancha”, concluyó Cardozo.

