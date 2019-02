Marco Fabián comienza a familiarizarse con Filadelfia y asiste a juego de Sixers

El mediocampista mexicano Marco Fabián ya comenzó a adaptarse a su nueva ciudad de residencia Filadelfia, y se dejó ver en el Wells Fargo Center para disfrutar del juego de NBA entre Sixers vs Lakers de Los Ángeles de LeBron James.

Fue el mismo Marco quien presumió su estancia en la arena de basquetbol y agradeció al equipo de los 76ers por la hospitalidad. Además escribió que ya ha comenzado a enamorarse de la ciudad pese a que todavía no empieza la campaña con su nuevo equipo el Philadelphia Union.

It's great to be here! Thanks @Sixers for the hospitality and the fun. I'm already falling in love with Philadelphia and the @PhilaUnion season hasn't even started! #HereTheyCome 🏀 #ThisIsPhilly 🐍 ⚽ pic.twitter.com/BmMxpLPvRj

— Marco Fabián (@MarcoFabian_10) February 10, 2019