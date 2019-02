Queda Chivas con frustración por empate frente al Necaxa

La frustración es inevitable, pues la sensación que queda luego del empate 3-3 es que Chivas en lugar de ganar un punto, perdió dos. El Guadalajara había logrado remontar a muy poco del final, pero al minuto 94, Necaxa igualó con un cabezazo dramático. El delantero rojiblanco, Alan Pulido, reconoció el pesar que existe en el plantel por el resultado del sábado en Aguascalientes.

“Queda la frustración de que te empatan al último, con un gol creo que de suerte por como entra el balón. Pero así es el futbol, así como nos pudo tocar a nosotros, ahora les tocó a ellos y debemos aprender la lección. Me gustaría destacar que el equipo nunca bajó los brazos, siempre luchó hasta el final y prueba de ello fue que regresamos en el marcador. Desafortunadamente en esa última jugada nos empatan”, lamentó Pulido.

Y enseguida, intentó levantar el ánimo. “Fue un partidazo, la verdad es que los dos equipos jugamos muy bien y por ahí nos faltó ser capaces de conservar el marcador. En el último minuto nos empatan y nos quedamos con un mal sabor de boca por eso. Pero no lo sentimos como una derrota, al contrario nos motivamos porque sabemos que dimos un gran partido. Este equipo aspira a mucho más, nunca se rinde y siempre da el máximo”, aseguró el delantero.

Pese a lo negativo que pueda parecer el resultado, Alan Pulido rescata aspectos positivos. Uno de ellos: Chivas se reencontró con el gol. En las primeras cinco fechas del Clausura 2019 apenas punto marcar en cuatro ocasiones, mientras que el sábado hizo tres tantos frente a los Rayos.

“Hemos trabajado mucho, no es casualidad. Semana a semana vamos mejorando en la definición para que cuando se presenten las oportunidades de convertir las aprovechemos. En los primeros juegos eso fue lo que nos dio tranquilidad para manejar los partidos, el irnos arriba en el marcador. Contra Necaxa fue un duelo muy apretado, pero nos mantuvimos con dinámica, claro que siempre hay cosas por mejorar”, señaló.

A pensar en el Clásico Tapatío

Ahora, el Guadalajara ya mira hacia el frente y Pulido, autor de un gol ante los Rayos, quiere marcarle el próximo sábado a un rival distinto a los demás. “Para mí siempre es importante anotar partido tras partido, darle credibilidad al equipo y trabajo día a día para eso. El Clásico Tapatío siempre es especial y más porque no me ha tocado marcarle al Atlas, obviamente que me gustaría estrenarme en ese partido por lo que se juega, trataré de mantener la mentalidad positiva y trabajaré muy bien en la semana”, concluyó el delantero de Chivas.

