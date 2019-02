Vigón disfruta su primer llamado a Selección Mexicana

Para Juan Pablo Vigón, capitán del Atlas, la carrera no ha sido para nada sencilla. Hace apenas dos años, jugaba con Cafetaleros de Tapachula en la Liga de Ascenso. Parecía que era cuestión de tiempo para que su luz en el futbol se acabara. Pero recibió una nueva oportunidad con los Zorros y ahora brilla tanto que fue llamado por Gerardo “Tata” Martino a la Selección Mexicana. Hoy le toca disfrutar del buen momento.

“Es difícil, es un golpe anímico muy fuerte bajar al Ascenso siendo jugador de Primera División, pero lo tomé muy maduro, muy inteligentemente. Lo tomé como una lección para valorar todo lo qué hay en Primera División, luchar por otra oportunidad con base en mi trabajo, con fe en Dios”, recordó el capitán del Atlas.

“Se me dio otra oportunidad en Primera y maduré bastante. Creo que a base de trabajo y a base de mucha pasión, mucho esfuerzo, se vienen los resultados. No me queda de otra más que trabajar el doble para que vengan noticias como esta. Futbolísticamente hablando me dio mucha hambre el estar en el Ascenso. Tengo mucha hambre de hacer las cosas bien”, agregó Vigón.

“Creo que valoré muchas cosas en el Ascenso, no reniego, estoy orgulloso, valoro mucho haber ido a la Liga de Ascenso para hoy ser quien soy. Sé con ayuda de mis compañeros y de la institución puedo llegar a hacer grandes cosas. Pies de plomo para ir paso a paso y ojalá vengas muchas cosas buenas”, sentenció el mediocampista rojinegro.

A los 27 años de edad, este domingo viajó para integrarse a una concentración de Selección Mexicana por primera vez en su carrera. “Con la afición del Atlas estoy agradecido porque me apretaron en un momento justo. Creo que mi manera de contestarles era en la cancha, silencio fuera de la cancha y adentro responder. Ahora muy feliz, muy motivado por esta convocatoria. Creo que me llega en un momento maduro de mi carrera y he batallado mucho para poder llegar a esto, entonces disfrutarlo y aprovecharlo al 100 por ciento”, concluyó Vigón.

