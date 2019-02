Chivas y Atlas, por el honor de la ciudad

Es un partido que significa mucho más que tres puntos. Es verdad que numéricamente entrega lo mismo que cualquier otro encuentro. Sin embargo, el Clásico Tapatío trasciende eso: lo que se juega en la cancha cada vez que Chivas y Atlas se ven las caras tiene más que ver con el honor. El orgullo de la ciudad de Guadalajara estará en disputa este sábado.

Rojiblancos y rojinegros protagonizarán una edición más del Clásico más antiguo del futbol mexicano, este sábado, a las 21:00 horas. El Estadio Akron será el escenario donde se enfrentarán Chivas y Atlas, que marchan quinto y sexto de la clasificación, luego de seis partidos disputados en el Clausura 2019. A diferencia de otras ocasiones, esta vez ambos equipos llegan en buen momento.

“Un partido que estará muy bueno, vamos en quinto lugar, ellos en sexto y también vienen jugando bien. Se reforzaron con jugadores interesantes, que en cualquier momento te pueden cambiar el partido. Nosotros venimos también con buen futbol, corrigiendo detalles y ojalá que este partido podamos salir de nuevo enchufados para obtener el triunfo”, explicó el delantero de Chivas, Alan Pulido.

“Buscaremos ganar, más que nada por lo que se juega en estos partidos: el orgullo de la ciudad, el orgullo de cada integrante del club. Para mí es un reto importante, porque es de los equipos que no les he metido gol y para mí es una motivación poder marcar el sábado”, añadió el atacante del Rebaño Sagrado, autor de tres tantos en lo que va del torneo.

“Para mí lo más importante es el equipo, pero tampoco descuidar la parte individual que es muy importante. Yo como delantero debo hacer goles y ahora que se han dado estoy muy motivado, debo seguir con esa humildad. Viene un partido de esos que son para jugadores importantes, porque va más allá del talento, también la garra y la sangre que le metas, porque más que tres puntos se juega el orgullo”, reiteró Pulido.

Por su parte, el mejor anotador del Atlas, Facundo Barceló, aseguró que le encantaría estrenarse en el Clásico Tapatío marcando gol. Pero más que eso, desea la victoria de su equipo. “Mis compañeros me han dicho que es un partido muy importante para la afición, en la calle y las redes sociales te lo hacen notar, va a ser un partido muy lindo. Será la primera vez que juegue un Clásico con tanta magnitud, si bien en Argentina jugué uno que otro Clásico, no de esta importancia. Es una linda oportunidad y esperemos obtener la victoria”, señaló.

“Por supuesto sería algo hermoso anotar y ganar, pero acá hay que priorizar lo grupal. Acá lo importante es que ganemos. Como decía por ahí, si ganamos y no me toca anotar, estaré igual de feliz, pero obviamente sería algo muy lindo, una muy buena experiencia anotar y ganar. No sólo por mí, sino por el equipo, silenciar el estadio sería ganar y eso sería lo más importante”, agregó Barceló.

