“Sería hermoso ganar el Clásico”: Barceló, delantero del Atlas

Facundo Barceló lleva muy poco tiempo en México y ya se ganó el cariño de la afición del Atlas. Se convirtió rápidamente en el hombre gol del conjunto rojinegro. Por eso le emociona disputar este sábado su primer Clásico Tapatío. “Sería hermoso anotar y ganar”, aseguró el atacante, de cara al encuentro de este sábado.

“Mis compañeros me han dicho que es un partido muy importante para la afición, en la calle y las redes sociales te lo hacen notar, va a ser un partido muy lindo. Será la primera vez que juegue un Clásico con tanta magnitud, si bien en Argentina jugué uno que otro Clásico, no de esta importancia. Es una linda oportunidad y esperemos obtener la victoria”, señaló.

“Por supuesto sería algo hermoso anotar y ganar, pero acá hay que priorizar lo grupal. Acá lo importante es que ganemos. Como decía por ahí, si ganamos y no me toca anotar, estaré igual de feliz, pero obviamente sería algo muy lindo, una muy buena experiencia anotar y ganar. No sólo por mí, sino por el equipo, silenciar el estadio sería ganar y eso sería lo más importante”, añadió.

“Creo que en los Clásicos no hay favoritos, son partidos aparte donde gana el que muestra carácter, porque son partidos donde se juega con un plus. Esperamos estar a la altura y obviamente obtener la victoria. Es importantísimo sobre todo por la posición posición en la que estamos los dos equipos, sería pasarlos en la tabla y quedar bien colocados de cara a lo que viene”, sentenció el delantero del Atlas.

Las armas de cada uno

Facundo Barceló hizo un rápido análisis de Chivas y Atlas. Del rival, le llama la atención Alan Pulido y la defensa que hasta ahora se mantiene como la mejor del torneo. Pero en su equipo también ve las armas suficientes para pensar en llevarse el triunfo en el Clásico Tapatío de este sábado.

“El delantero de ellos, el 9 (Alan Pulido), es muy potente, es muy buen jugador. También tienen dos defensa centrales que son muy aguerridos, en líneas generales tienen un buen equipo, son muy intensos en su manejo de pelota. Por el sector derecho, creo que ahí está la parte fuerte de ellos. Debemos conservar la pelota, hacer lo que venimos haciendo en estos últimos partidos de manejar la pelota, dar amplitud y con mucha movilidad en el ataque, creo que esa puede ser la clave del partido”, detalló.

“Si estamos estáticos y no tenemos movilidad, se nos va a complicar un poco. Debemos apoderarnos de la pelota, utilizar los jugadores de gran pie que tenemos, como Osvaldo, Isijara y Burbano. Son muy buenos jugadores, desequilibrantes en ataque. En lo personal tengo que aprovechar el buen pie que tienen mis compañeros, para estar atento y con mucha movilidad. Creo que eso puede hacerle daño a esa gran defensa que tiene Chivas”, finalizó el delantero del Atlas.

