VIDEO: Madre de Stephen Curry encesta desde media cancha

Los fanáticos al basquetbol están más que acostumbrados a ver al escolta de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, encestar triples desde distancias largas, pero ver a la madre del jugador hacerlo desde media cancha es inédito.

Todo ocurrió durante un evento de la fundación que encabeza la familia Curry en el centro Hoefener, (gimnasio donde el jugador entrenaba de joven) previo al Juego de Estrellas de la NBA que se llevará a cabo este fin de semana en Charlotte.

El concurso en el que participaron Stephen y su esposa Ayesha, su madre Sonya, el escolta de Portland Seth Curry, entre otros allegados, consistió en hacer una bandeja, un tiro libre, un triple y un tiro de media cancha.

Cuando tocó el turno de Sonya Curry de intentar encestar desde media cancha, falló su primer intento, pero en el segundo logró atinar y desató la euforia de toda su familia y amigos, quienes corrieron a abrazarla.

Sonya Curry, mother of Steph and Seth, drains an underhanded halfcourt shot on her second try! (via @YahooSportsNBA) pic.twitter.com/cQ8PdxatGc — The Render (@TheRenderNBA) February 15, 2019

In the Curry family, EVERYONE has range. We had Dell Curry mic'd up as wife Sonya Curry hit an insane half-court shot and celebrated with sons @StephenCurry30 & @sdotcurry.#NBAAllStar pic.twitter.com/RTPa1EmFU4 — FOX Sports South (@FOXSportsSouth) February 16, 2019

Sonya Curry’s reaction to making a one-handed, underhand half court shot to beat her sons Stephen and Seth in a family shooting contest on Friday at the new Curry Court in Charlotte! pic.twitter.com/xasC017JHv — Steve Reed (@SteveReedAP) February 15, 2019

"Por ser el All-Star Weekend y el significado de Charlotte para nuestra familia, tenemos la oportunidad de devolver y realmente celebrar lo que esta comunidad ha significado para nosotros” dijo Stephen Curry antes del evento.

