Di Grassi se corona en el E Prix de la CDMX

Con un ambiente inmejorable en el graderío y el sol cayendo a plomo, inició el E Prix de la Ciudad de México, el encargado de largar desde la pole fue el piloto novato alemán Pascal Werhlein, quien no cedió la posición hasta los últimos momentos de la carrera; la tarde arrancó de manera accidentada pues el piloto brasileño Nelson Piquet Jr protagonizó un impacto que lo obligó a retirarse de la competencia y a suspenderla por al menos quince minutos.

Cuando finalmente se reanudó la carrera ya con la pista limpia, el alemán Pascal Werhleim la lideró gran parte; como se había anticipado durante la semana el ‘Attack Mode’ hizo más espectacular la competencia, generando rebases que el público supo reconocer con aplausos desde las gradas. Con siete minutos en el cronómetro el brasileño Lucas Di Grassi empezó a gestar su victoria aprovechando un error de Olver Rowland para acercarse al puntero.

Con el reloj en ceros y con una última vuelta por disputar di Grassi echó toda la carne al asador y se lanzó contra el alemán, quien terminó la carrera casi sin energía en su motor, hecho que benefició al brasileño pues en los últimos metros se abalanzó por el lado del muro para conseguir un triunfo verdaderamente épico ante un eufórico público que no daba crédito de lo sucedido.

WHAT JUST HAPPENED!? 😱@LucasdiGrassi wins the 2019 CBMM Niobium #MexicoCityEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/oGgXHlb3pS

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) February 16, 2019