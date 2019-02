Chivas femenil quiere corregir la falta de gol

La adaptación a un nuevo técnico no ha sido nada sencilla para Chivas femenil. Luego de tres torneos bajo el mando de Luis Fernando Camacho, el equipo ya estaba acostumbrado a una forma de juego. Ahora de la mano de Luis Manuel Díaz, el plantel va corrigiendo algunos detalles, pero le falta uno muy importante: la falta de gol.

Guadalajara ya mejoró considerablemente en el aspecto defensivo. Con el 0-0 del lunes, frente a la poderosa ofensiva de Tigres, llegó a tres partidos de forma consecutiva sin permitir gol. Pero anota poco y ese es el problema que ahora busca corregir el entrenador del Rebaño Sagrado.

“Tiene mucho que ver las lesiones que hemos tenido para que no encontremos el gol. Brenda Viramontes apenas se va reincorporando, Rubí Soto ha tenido muchos cambios de izquierda a derecha y Lupita Velázquez está lesionada. Hemos tratado primero de equilibrar la parte defensiva y después el ataque. Incluso hubo partidos como contra Necaxa donde pudimos anotar más, pero solo hemos hecho apenas lo suficiente. Creo que vamos a seguir trabajando en eso para corregirlo”, explicó el estratega rojiblanco.

“El avance que he visto desde que llegué al equipo es la parte de tener el balón y la defensiva. Ya tenemos el esférico, piensan mejor y hacen jugadas peligro. Nos falta conjuntar esa parte defensiva con la ofensiva, pero he visto avance. Las jugadoras piensan mejor, hacen jugadas prefabricadas y reaccionan mejor. La parte del equilibrio defensivo es muy importante. Hemos trabajando muy bien ahí y pensar que Tigres es un equipo muy goleador que no nos hizo daño, nos deja bien. Pero, siento que pudimos sacar una victoria”, añadió el técnico de Chivas.

Luis Manuel Díaz espera que su equipo levante de forma importante de aquí en adelante. “A raíz del resultado ante Tigres que nos da confianza por sumar ante el mejor equipo de la Liga. Debemos ir a buscar los tres puntos a Querétaro y León, es un hecho. Es importante acercarnos a los primeros cuatro lugares que dan el pase a la Liguilla, aunque estamos muy pegaditos. Todavía falta mucho y tengo fe que el resultado ante Tigres nos dé el empujón”, concluyó.

