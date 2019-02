Mariana Valenzuela sueña con jugar en una universidad de prestigio en EU

La talentosa basquetbolista mexicana Mariana Valenzuela tiene metas y sueños muy bien definidos y uno de los que más anhela es estudiar y sobretodo jugar para una universidad de prestigio en los Estados Unidos.

“Primero debo acabar la prepa y después quiero estudiar en una buena universidad en Estados Unidos, que tenga buen basquetbol, que esté en una buena división y qué esté rankeada entre las mejores”, afirmó la jugadora.

Relató su experiencia en el Basketball without borders durante el fin de semana de las estrellas en Charlotte, a donde asistió por invitación de la NBA al ser detectada como una de las mejores jugadoras latinas, y surgida de la Academia Conade.

“Fue una experiencia muy padre ya que pude convivir con las mejores de cada país. Tienen un nivel muy bueno y pude estar con ellas fuera y dentro de la cancha, ser amigas, platicar, divertirnos, haciendo lo que nos gusta que es jugar. Allá (en México) siempre entreno muy duro con todos los coaches y aquí (Charlotte) estuvimos entrenamientos por estaciones y entrenando diferentes cosas como defensa, bote y juegos entre nosotros”.

Confesó que sus jugadores favoritos son LeBron James y Luka Doncic y se mostró emocionada de haber podido presenciar el NBA All Star desde la cancha del Spectrum Center.

“Estoy muy emocionada por la oportunidad de venir a ver todo el All Star y ver a todas las estrellas de los equipos reunidas, es una experiencia inolvidable. Me gusta LeBron James, muchos lo odian pero me gusta como juega y ahorita Luka Doncic”, aceptó.

Finalmente envió un mensaje a los entrenadores que la motivaron desde pequeña a practicar el baloncesto.

“A los seis años hacía baile y no me gustó. Un entrenador de mi escuela me invitó a jugar, lo probé y me gustó. Luego empecé a practicar con el coach Marcos Chávez, él me ha formado como jugadora y me ha desarrollado, ha trabajado mucho conmigo. Después llegue a la Academia donde trabajé con Mauricio Ramos, el coach Enrique Zuñiga, les agradezco a ellos y a todos mis compañeros que me han estado apoyando para seguir en el basquetbol”, concluyó.

