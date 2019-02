'No me sabía ningún truco cuando llegué a los Harlem Globbetrotters': Orlando Meléndez

El espectáculo de los Harlem Globbetrotters llegará a México los próximos días 22, 23 y 24 de febrero y con ellos también lo hará el único latinoamericano en el equipo, el puertorriqueño Orlando Meléndez quien reconoce que cuando llegó con ellos hace siete años “no sabía nada”.

“No me sabía ningún truco, solo lo básico que son cosas de basquetbol, pero con el tiempo he echado mano de los veteranos con quienes empecé a trabajar las rutinas. Empieza con algo sencillo, después se va complicando más”, afirma el boricua.

-¿Siempre son los mismos trucos en todos los shows?

“No, por ejemplo yo voy practicando cosas nuevas. Todos los años aprendo algo nuevo y me gusta adaptar cosas de otros deportes como del futbol. Por ejemplo ahora estoy tratando de poner un balón girando encima del otro, me sale por poco tiempo pero quiero que dure más”.

-Eres el tercer latinoamericano de la historia que forma porte de este grupo pero el primer puertorriqueño:

“Si, primer puertorriqueño nacido y criado ahí. La verdad es un placer y honor para mi no solamente representare a Puerto Rico sino a todos los latinos. Ahora mismo soy el único latino y eso es bueno porque a mi me mandan a las áreas tropicales a hacer promoción, mis otros compañeros están en el frío y yo acá pasándola bien, comiendo bien y dejándole saber a toda mi gente linda de México que venimos a jugar”.

-¿Ya habías estado en México?

“Si, ya son varios años que vengo y siempre descubro algo nuevo, pruebo algo nuevo. Conozco mucha gente linda y siempre la paso muy bien".

-¿Cómo empezó este gusto por el basquetbol? Porque en tu país el deporte más popular es el beisbol

“Yo jugué beisbol cuando era niño, siempre pensé que el basquetbol era más dinámico y en ese tiempo no había mucha gente que fuera coach certificado y que me enseñara de la manera correcta. Yo conseguí gente que me ayudó mucho y trabajé muy duro para salir de Puerto Rico como jugador colegial de Carolina del Norte donde jugaron Vince Carter, Michael Jordan, muchas superestrellas con quienes tuve chance de jugar”.

“Nunca intenten girar el balón sobre su dedo cerca de una pecera o la televisión”, Orlando Meléndez

-¿Cómo fue tu acercamiento con los Harlem Globbetrotters y cuánto tiempo llevas con ellos?

“Fue algo increíble porque yo solo los había visto en la caricaturas, nunca los vi en vivo hasta que me convertí en uno de ellos. Llevo siete años y todo comenzó cuando estaba terminando mi ultimo año competitivo en Puerto Rico. Me encontré con el coach Sam Worthen y me invitó a ser parte del grupo. Después fui a un tryout, luego a un training camp por diez días y me quedé. He viajado a 73 países, conozco todo Estados Unidos, muchos estados de México. Ha sido un sueño muy sacrificado pero hecho realidad.”

-Entonces no es tan fácil ser un Harlem Globbetrotter

“Es muy difícll, en 93 años han habido 600 Harlem Globbetrotters y muchos de ellos han acaparado 20, 25, algunos 30 años. Se necesita ser una persona súper habilidosa, responsable y buena para poder entrar al equipo”.

¿Tuviste alguna oportunidad para jugar en la NBA?

“Tuve importunidad pero tenía que empezar en la Liga de Desarrollo cuando en ese tiempo estaba comenzando. Empecé a valorar si me convenía y la verdad que salí mejor yendo a Puerto Rico y Europa”.

¿A quién admiras de la NBA?

“Desde que comencé siempre fue Michael Jordan, quería imitar todo lo que hacía. Pero también me encantaba el juego de James Worthy cuando jugaba con Los Ángeles Lakers. Me encantaba ver a Scottie Pippen. Ahora puedo decir que soy fan de Stephen Curry y Vince Carter que fue a la universidad conmigo y todavía está jugando en la NBA.”

¿Crees que LeBron James es mejor que Michael Jordan?

“No y es algo muy sencillo. Hay muchos jugadores que tienen mejores estadísticas que Michael Jordan pero la clave aquí es que el juego de los que están más arriba nunca trascendió por 20 o 30 años, el de Jordan si. LeBron es un gran jugador, ha hecho su trabajo pero es un estilo de juego que no va a trascender . Yo visito a muchos niños y nunca escucho que quieren ser como LeBron James”.

23

De febrero se presentarán los Harlem Globbetrotters en la Ciudad de México, el 22 en Puebla y 24 en Monterrey.