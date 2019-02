Chivas femenil intentará meterse en zona de Liguilla

Este jueves se cierra la primera vuelta del Clausura 2019 de la Liga MX Femenil. Al llegar a la novena jornada del certamen, Chivas sigue fuera de la zona ce calificación. Por eso, buscará en casa del Querétaro, a las 16:00 horas, una victoria que le permita meterse a los puestos de Liguilla, para encarar de mejor forma la segunda parte del torneo.

El Guadalajara llega a este encuentro en la quinta posición del Grupo 2, con 11 unidades, a una de Atlas y dos de León, sus rivales inmediatos en la pelea por uno de los cuatro primeros lugares. El sector es comandado por Tigres y Monterrey, que tienen 17 puntos. Por eso, el Rebaño Sagrado requiere la victoria ante Gallos Blancos (octavo con apenas cuatro unidades) para escalar posiciones.

“Es una semana dura, con juegos muy seguido y no es fácil, pero estamos preparadas física y mentalmente para afrontarla de gran manera. Si bien ante Tigres (0-0) no nos llevamos los 3 puntos, creo que es importante no dejar de sumar para cumplir con nuestros objetivos. Ese encuentro fue un buen parámetro para ver cómo estamos y ahora seguir mejorando”, explicó la capitana de Chivas, Tania Morales.

Y aunque el rival de este jueves pudiera parecer “a modo”, en Chivas evitan caer en exceso de confianza. “Ya sabemos que no hay equipo débil, esta Liga cada vez es más competitiva y no puedes fiarte de ningún equipo. Cada vez están mejor preparados y te complican. Tenemos que seguir trabajando a consciencia para poder plasmar lo que queremos en la cancha y ganar”, añadió Morales.

Los rivales inmediatos de Chivas en la lucha por uno de los cuatro primeros lugares también tendrán actividad este jueves. Atlas recibirá las visita del Necaxa a las 11:00 horas, mientras que León será local frente al Morelia, a las 16:00 horas.

