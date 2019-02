Atlas ya piensa en duelo vital dentro de la Copa MX

El momento anímico del Atlas no es el mejor, después de tres derrotas consecutivas. Pero el plantel rojinegro debe dar vuelta rápido a la página para concentrarse ya en la Copa MX. El martes tendrá un encuentro vital como visitante frente a los Dorados de Sinaloa. Eliminatoria a un solo partido en los octavos de final, donde el perdedor tendrá que ver el resto del torneo por televisión.

En el banquillo del conjunto sinaloense se encuentra una leyenda del futbol mundial, Diego Armando Maradona. Pero el Atlas se preocupa por todo el equipo y no sólo por su entrenador. “No, nada, nosotros vamos contra Dorados, no contra Diego. Entonces, es un partido complicado por la ronda que es, porque es matar o morir, pero vamos contra Dorados, no contra Diego”, sentenció el arquero José Hernández.

Tras la derrota del viernes pasado frente a Tigres, por 1-0 en el Estadio Jalisco, Atlas no tiene tiempo para lamentaciones. “Debemos pensar ya en la siguiente ronda de la Copa. Vamos contra un gran rival y sabemos que es matar o morir, así qué hay que ir con todo. Hay que pensar ya en la Copa, porque podemos pelear bien en los dos torneos”, añadió el guardameta rojinegro.

Ante los malos resultados del equipo en las últimas semanas, pidió serenidad para superar el momento adverso. “Hay que ser ecuánimes, son tres derrotas que han dolido, en partidos muy importantes, por las manera en que se han dado. Entonces, hay que aprender y todavía falta gran parte del torneo para agarrar una buena racha”, concluyó José Hernández.

Lo más visto de Publimetro TV: