Ante 'falta de flexibilidad' de LNBP, Capitanes irá a LDA con equipo alterno

Capitanes de la Ciudad de México se vieron envueltos en una encrucijada debido a que las fechas de los dos torneos que están disputando se empalman.

Los capitalinos clasificaron a las semifinales de la Liga de las Américas que comenzarán a disputarse a partir del 8 de marzo en Brasil, pero también avanzaron a los playoffs de la liga local, la LNBP (Liga Nacional de Baloncesto Profesional), que inician este jueves 28 de febrero.

Ante el empalme de fechas y a través de un comunicado, Capitanes informó que solicitó a FIBA la sede del Grupo E de la ronda semifinal de la Liga de las América la cual fue por lo que se jugará como estaba establecido en Franca, Brasil.

Luego trataron de convencer a la LNBP de cambiar sus días de juego de primera ronda de playoffs ante Abejas de León, pero afirmaron que no hubo “flexibilidad” por parte de la liga para “apoyarlos”.

De este modo, los “Caps” afrontarás los dos compromisos pero el continental (Liga de las Américas) lo harán con un equipo alterno.

Los Capitanes inician serie ante Abejas de León el jueves 28 de febrero, y a menos que “barran”, esta se terminaría el 6 de marzo y el equipo completo podría viajar a Brasil para el inicio de la Liga de las Américas, pero se trata de un calendario muy apretado.

FALTA DE SEDE OFICIAL, RAZÓN DE LA DIFICULTAD DE CAMBIAR FECHAS DE PLAYOFFS: LNBP

La respuesta de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional no se hizo esperar y argumentaron que en todo momento se buscó apoyar a Capitanes para que pudiera cumplir con los dos objetivos en puerta.

De acuerdo a un comunicado difundido por la liga y firmado por su presidente Sergio Ganem, las negociaciones para cambiar las fechas de juegos entre Capitanes y Abejas de León en la primera ronda de playoffs no prosperaron debido a que el equipo de CDMX no tiene una sede propia, es decir, rentan el gimnasio Juan de la Barrera el cual no estaba disponible para las fechas propuestas.

Mira el comunicado:

