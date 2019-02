Mantiene la calma porque lo peor que podría hacer es perderla en este momento. Miguel Jiménez, portero de Chivas, está por cumplir 29 años de edad. Y hasta ahora, su actividad se limita básicamente a la Copa MX, donde incluso ha sido figura. Pero en Primera División, su experiencia es de apenas seis partidos. Pese a todo, trabaja tranquilo, con la ilusión de que la oportunidad tarde o temprano llegará.

El tiempo no se detiene y a la edad de Miguel, muchos arqueros ya están consolidados. Confía en su capacidad, por eso el propio portero del Rebaño Sagrado aseguró que lo único que necesita para consolidarse es continuidad. Anhela una oportunidad para ya no soltar el arco de Chivas.

“Creo que como todo futbolista, (lo que necesita) es la continuidad. Creo que eso es algo muy importante como para agarrar ese vuelo que te da estar de titular en todos los equipos. Para mí, eso es lo que me ha faltado, tener un poquito más de continuidad”, explicó este martes Miguel Jiménez, en las instalaciones de Verde Valle.

“Uno siempre se prepara día a día para buscar una oportunidad en el primer equipo y jugar la Liga. La verdad no está en mí. Siempre me preparo al 100 por ciento en todos los entrenamientos. Dios dirá si me toca la oportunidad debo aprovecharla de la mejor manera y mientras, debo prepararme”, agregó el guardameta en conferencia de prensa.

Los técnicos que han pasado por Chivas recientemente aplauden su calidad, pero al final se inclinan por alguien más. Hoy, el dueño del puesto es Raúl Gudiño, de apenas 22 años de edad, pero con experiencia en Europa. Pese a todo, Miguel Jiménez mantiene intacta la fe. “Ahorita estoy enfocado 100 por ciento en Chivas, ya Dios dirá lo que tenga que pasar. Todos los días me preparo al 100 por ciento porque sé que en algún momento va a llegar la oportunidad aquí… en otro lado, no sé”, finalizó.

